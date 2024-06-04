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Китай призвал начать подготовку к «настоящей мирной конференции» по Украине

Ван И: Китай и Бразилия предлагают созвать «настоящую конференцию» по Украине

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Bernadett Szabo/Reuters

Для разрешения украинского кризиса миру следует готовиться к «настоящей мирной конференции» по этому вопросу. Такое мнение на брифинге в Пекине выразил министр иностранных дел Китая Ван И, сообщает ТАСС.

Министр напомнил о недавно предложенном Китаем и Бразилией совместном плане по урегулированию кризиса на Украине.

«Чем больше стран поддержит консенсус из шести пунктов [плана Китая и Бразилии], тем ближе день, когда будет созвана настоящая мирная конференция, и тем светлее будут перспективы мира», — подчеркнул Ван И на брифинге со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом.

Глава МИД Китая, кроме того, заявил, что для урегулирования украинского кризиса миру необходимо иметь «больше объективных, сбалансированных, позитивных и конструктивных мнений». Ван И призвал все заинтересованные стороны к диалогу по недопущению применения ядерного оружия, недопустимости атак на атомные электростанции и оказанию гуманитарной помощи пострадавшим.

24 мая Бразилия и Китай выступили с предложением провести конференцию по мирному урегулированию украинского конфликта, которая станет альтернативой организовываемому Киевом саммиту в Швейцарии. Конференция должна быть признана и Россией, и Украиной, «с равноправным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех мирных планов».

Саммит по урегулированию украинского конфликта без участия России пройдет с 15 по 16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток. На встречу приглашены делегации более 160 стран. 80 из них подтвердили свое участие. Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпинь, по-видимому, не приедут, а представителем Австралии на саммите будет министр по делам страхования инвалидов Билл Шортен.

Ранее эксперт объяснил, почему Китай отказался от участия в саммите по Украине.

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