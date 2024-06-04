Ольга Бузова раскрыла, как назовет сына

Певица и телеведущая Ольга Бузова призналась в разговоре с представителями МЧС России, что хочет назвать сына Алексеем.

«Моего сына будут звать Леша», — поделилась артистка.

Бузова приехала в один из вузов Нижнего Новгорода, где научилась пользоваться огнетушителем под руководством специалистов МЧС России.

«Я потушила пожар, но мой пожар внутри никто не потушит!» — пошутила певица.

Ольга Бузова не раз говорила, что хочет завести семью и родить детей. На данный момент у нее нет возлюбленного.

Бузова была замужем один раз. В 2016 году она сыграла свадьбу с футболистом Дмитрием Тарасовым. По словам артистки, причиной разрыва стали измены спортсмена. В свою очередь, Тарасов утверждал, что телеведущая не хотела иметь детей.

В 2019 году стало известно о романе Бузовой с блогером Давидом Манукяном (Давой). В 2021 году пара рассталась. Звезда рассказывала, что тяжело переживала разрыв. Она обвиняла Даву в рукоприкладстве и оскорблениях. По словам блогера, они расстались из-за того, что не сошлись характерами.

После участия в шоу «Сокровища императора» Дава снова подписался на социальные сети Бузовой, чем спровоцировал слух о возобновлении романа с певицей. Однако мать Бузовой Ирина опровергла, что дочь воссоединилась с блогером.

Ранее Бузова извинилась перед россиянами.