Мирные переговоры по Украине должны вестись только при участии российской стороны. Об этом заявил глава МИД Республики Конго Жан-Клод Гакоссо на брифинге с российским коллегой Сергеем Лавровым, передает ТАСС.

«Мирные переговоры должны вестись между двумя главными действующими сторонами конфликта», — сказал Гакоссо, отметив, что нельзя игнорировать факт наличия ядерного оружия у России.

3 июня Лавров прибыл в Республику Конго. В городе Ойо завтра состоятся переговоры с руководством этой страны.

В мае в Демократической Республике Конго заявили об участии американцев в неудавшемся госперевороте в стране. При этом посол США в ДРК Лэйси Тэмлин пообещала сотрудничать с властями страны в случае причастности американских граждан к путчу.

Ранее в конгрессе США потребовали от Пентагона отчитаться за африканские госперевороты.