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В Конго назвали переговоры по Украине без России бессмысленными

Глава МИД Конго призвал вести переговоры по Украине только при участии РФ

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Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Мирные переговоры по Украине должны вестись только при участии российской стороны. Об этом заявил глава МИД Республики Конго Жан-Клод Гакоссо на брифинге с российским коллегой Сергеем Лавровым, передает ТАСС.

«Мирные переговоры должны вестись между двумя главными действующими сторонами конфликта», — сказал Гакоссо, отметив, что нельзя игнорировать факт наличия ядерного оружия у России.

3 июня Лавров прибыл в Республику Конго. В городе Ойо завтра состоятся переговоры с руководством этой страны.

В мае в Демократической Республике Конго заявили об участии американцев в неудавшемся госперевороте в стране. При этом посол США в ДРК Лэйси Тэмлин пообещала сотрудничать с властями страны в случае причастности американских граждан к путчу.

Ранее в конгрессе США потребовали от Пентагона отчитаться за африканские госперевороты.

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Операция на Украине
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