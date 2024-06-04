В Южной Америке нашли крупнейший в мире наскальный рисунок

Международная группа ученых из Великобритании и Колумбии обнаружила серию наскальных рисунков в регионе на границе Колумбии и Венесуэлы. Среди произведений древнего творчества оказалось монументальное изображение змеи длиной 42 метра — самое крупное в своем роде на настоящий момент. Исследование опубликовано в научном журнале Antiquity.

«Нигде больше в мире мы не видим наскальных изображений такого размера», — отметил ведущий автор работы Филипп Ририс из Борнмутского университета в Англии.

По словам археологов, они насчитали 14 памятников наскального искусства, расположенных на берегах рек Верхняя и Средняя Ориноко. Возраст этих работ составил около 2 тыс. лет.

Команда пока не знает, представители какого народа или культуры создали эти изображения. Однако ученые отметили повторяющиеся мотивы в изображениях удавов и анаконд. Крупные змеи играли важную роль в мифах и верованиях коренных жителей Южной Америки, подчеркнули специалисты.

Археологи зарегистрировали найденные объекты в органах национального наследия Колумбии и Венесуэлы. Исследователи хотят привлечь представителей коренных народов, чтобы обеспечить защиту памятников по мере того, как регион станет более открытым для туризма.

Ранее ученые выяснили, что наскальные рисунки древних перуанцев изображают видения галлюциногенного транса.