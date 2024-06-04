Стало известно, какие автомобили россияне чаще заказывают из-за границы

В России составили рейтинг самых популярных у россиян иномарок в 2024 году на основе заказов и запросов клиентов. Лидерами стали Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan и Toyota Corolla, которые суммарно составили почти 60% от общего числа заказов. Об этом свидетельствуют данные сервиса CDEK.Shopping, с которыми ознакомилась «Газета.Ru».

В топ-10 самых востребованных моделей также вошли Volkswagen Lavida, Volkswagen Teramont X, BMW X5, Lixiang L6, Zeekr 001, Lixiang L7 и BMW X3. При этом более 80% клиентов интересовались максимальными комплектациями, из-за чего средний чек на автомобиль из-за границы в мае составил 6,1 млн рублей.

Наибольшим спросом пользовались машины из Германии (42% заказов), Японии (33%) и Китая (16%). В топ городов по количеству заказов вошли Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань и Краснодар. Также эксперты отметили рост интереса к премиальным брендам, таким как Lamborghini и Rolls-Royce.

«Судя по заказам, предпочтения российских автолюбителей во многом совпадают с мировыми трендами. В топе — кроссоверы и седаны известных марок в максимальных комплектациях. При этом многие готовы платить премиальную цену за эксклюзивные люксовые модели», — добавили аналитики.

До этого были названы три самых дорогих в обслуживании китайских автомобиля.

Ранее российские дилеры обвинили автокомпании в монополизме.