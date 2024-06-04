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Илье Яшину продлили срок пребывания в штрафном изоляторе

Политику Илье Яшину продлили срок пребывания в штрафном изоляторе на 12 суток

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Alexander Zemlianichenko/AP

Бывшему муниципальному депутату Москвы Илье Яшину (признан в РФ иностранным агентом) продлили срок пребывания в штрафном изоляторе. Об этом сообщили администраторы Telegram-канала Яшина со ссылкой на его адвоката.

Отмечается, что продление срока пребывания в ШИЗО произошло накануне его выхода в общую камеру. По данным канала, 3 июня спецназ ФСИН обыскал политика, а 4 июня ему запретили встречу с батюшкой, который приехал к нему из Москвы. Подчеркивается, что встреча со священником — это гарантированное законом право заключенных, и до сих пор у Яшина не было подобных проблем.

«Нарушение» на этот раз придумали совсем уж нелепое: после выхода из душевой на пару минут Илья снял робу, чтобы переодеть майку, чем якобы нарушил форму одежды», — сообщили представители канала Яшина.

5 июня в Смоленске пройдет открытое судебное заседание по требованию политика об отмене статуса иноагента.

До этого Яшин заявил, что его направили в ШИЗО за то, что он покинул спальное место в бараке якобы на 3 минуты позже команды «подъем».

9 декабря 2022 года Мещанский суд Москвы приговорил бывшего столичного муниципального депутата Илью Яшина (признан иноагентом по решению Минюста России) к 8,5 года колонии общего режима по делу о распространении фейков о ВС РФ.

Ранее в смоленском УФСИН назвали причины отправки Яшина в ШИЗО.

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