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Воспитательница детского сада стала донором печени, чтобы спасти пятилетнего подопечного

В США воспитательница детсада отдаст часть печени для спасения жизни экс-ученика

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GoFundMe

В США учительница дошкольного учреждения пожертвовала часть печени, чтобы помочь своему бывшему воспитаннику. Об этом сообщает People.

Эзра из штата Нью-Йорк появился на свет с врожденным повреждением печени, но в последнее время его прогноз ухудшился, и врачи поставили новый диагноз — отказ печени. В феврале ребенок оказался в очереди на трансплантацию, но не ожидал, что его проблемы решатся так скоро.

Когда об этом узнала его бывшая воспитательница Карисса Фишер, она решила спасти жизнь пятилетнему мальчику и стать донором. Женщина подала заявку в тайне от семьи Эзры и прошла отбор. На следующий день она появилась на пороге дома своего бывшего подопечного и сообщила его родителям радостную новость.

«Мы совершенно потрясены ее добротой, щедростью и самопожертвованием, мы так благодарны», — призналась мать мальчика Карен.

Она отметила, что пока дата трансплантации не определена, так как по закону Кариссе предоставлено две недели, так называемый «период размышлений». Воспитательница, ставшая донором, дала интервью, в котором рассказала, что никогда не думала, что ей придется выступить в такой роли.

«Никогда не знаешь, чью жизнь ты собираешься изменить. Это было эмоционально. Я очень рада видеть их счастливыми», — отметила Фишер в разговоре с журналистами.

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