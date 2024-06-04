Дочь Тимати заявила о желании уехать в США

Дочь рэпера Тимура Юнусова (Тимати) Алиса призналась в YouTube-шоу «Пин-Код Звезды», что мечтает уехать в США.

Десятилетняя Алиса рассказала, что хотела бы пожить в Америке хотя бы пять лет. Она планирует стать актрисой кино.

«В кино разные локации, миллиард дублей. Если у тебя ошибка, ты можешь переснять, есть шанс. А вот в театре, если ошибся, то уже ошибся», — поделилась дочь артиста.

Алиса родилась в 2014 году в отношениях Тимати и модели Алены Шишковой. В 2015-м знаменитости расстались. Известно, что в 2014-м Юнусов завел роман с блогершей Анастасией Решетовой. В 2019-м у них родился сын Ратмир. Через год пара распалась.

В марте 2024-го Шишкова призналась, что у нее была обида на Решетову, так как она появилась еще во время ее отношений с Тимати. По словам модели, даже после того, как они обе расстались с рэпером, у нее и Решетовой не сложилось хорошее общение.

Шишкова добавила, что при этом хорошо ладит с новой девушкой Тимати Валентиной Ивановой. Она объяснила, что часто ездит с дочерью к рэперу и его возлюбленной.

Ранее Тимати похвастался мотоциклом за 3,1 млн рублей.