Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дочь Тимати заявила о желании уехать в США

Дочь Тимати Алиса призналась, что хочет уехать в США и стать актрисой

close
100%
simona280/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Дочь рэпера Тимура Юнусова (Тимати) Алиса призналась в YouTube-шоу «Пин-Код Звезды», что мечтает уехать в США.

Десятилетняя Алиса рассказала, что хотела бы пожить в Америке хотя бы пять лет. Она планирует стать актрисой кино.

«В кино разные локации, миллиард дублей. Если у тебя ошибка, ты можешь переснять, есть шанс. А вот в театре, если ошибся, то уже ошибся», — поделилась дочь артиста.
Алиса родилась в 2014 году в отношениях Тимати и модели Алены Шишковой. В 2015-м знаменитости расстались. Известно, что в 2014-м Юнусов завел роман с блогершей Анастасией Решетовой. В 2019-м у них родился сын Ратмир. Через год пара распалась.

В марте 2024-го Шишкова призналась, что у нее была обида на Решетову, так как она появилась еще во время ее отношений с Тимати. По словам модели, даже после того, как они обе расстались с рэпером, у нее и Решетовой не сложилось хорошее общение.

Шишкова добавила, что при этом хорошо ладит с новой девушкой Тимати Валентиной Ивановой. Она объяснила, что часто ездит с дочерью к рэперу и его возлюбленной.

Ранее Тимати похвастался мотоциклом за 3,1 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами