В Раде заявили о «продаже Украины»
Депутат Рады Вадим Рабинович высказался по поводу принятия украинским парламентом в первом чтении законопроекта об открытии рынка земель сельскохозяйственного назначения. Об этом сообщает телеканал NewsOne.
Он выразил мнение, что из-за этого решения Украина была продана.
«Если мы дальше будем молчать, то такое дальше будет с нашими домами и всем вокруг», — добавил Рабинович.
Он также призвал украинский народ выйти на улицы и выразить свою позицию.
Рабинович подчеркнул, что Украину продают, «издеваясь над нами».
До этого в Раде поддержали законопроект о разрешении продажи сельскохозяйственных земель украинцам, юридическим лицам и иностранцам.
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