В Раде заявили о «продаже Украины»

Депутат Рады Вадим Рабинович высказался по поводу принятия украинским парламентом в первом чтении законопроекта об открытии рынка земель сельскохозяйственного назначения. Об этом сообщает телеканал NewsOne.

Он выразил мнение, что из-за этого решения Украина была продана.

«Если мы дальше будем молчать, то такое дальше будет с нашими домами и всем вокруг», — добавил Рабинович.

Он также призвал украинский народ выйти на улицы и выразить свою позицию.

Рабинович подчеркнул, что Украину продают, «издеваясь над нами».

До этого в Раде поддержали законопроект о разрешении продажи сельскохозяйственных земель украинцам, юридическим лицам и иностранцам.

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