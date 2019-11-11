Спрос россиян на новогодние туры на Мальдивы за год вырос на треть
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По данным Ассоциации туроператоров России, на Мальдивах за первые девять месяцев 2019 года побывали 58,3 тысячи российских туристов. Это на 14% больше, чем за три квартала 2018 года, передает РИА «Новости».
Интерес к новогодним турам на Мальдивах в этом году увеличился на 30%, сообщают туроператоры.
Так, с учетом растущего спроса, АТОР прогнозирует, что по итогам 2019 года число отдыхающих из России может превысить 80 тысяч человек, что больше рекордных показателей докризисного 2013 года.
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