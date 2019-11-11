Спрос россиян на новогодние туры на Мальдивы за год вырос на треть

По данным Ассоциации туроператоров России, на Мальдивах за первые девять месяцев 2019 года побывали 58,3 тысячи российских туристов. Это на 14% больше, чем за три квартала 2018 года, передает РИА «Новости».

Интерес к новогодним турам на Мальдивах в этом году увеличился на 30%, сообщают туроператоры.

Так, с учетом растущего спроса, АТОР прогнозирует, что по итогам 2019 года число отдыхающих из России может превысить 80 тысяч человек, что больше рекордных показателей докризисного 2013 года.

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