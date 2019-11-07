Более 50 млрд руб. может получить бюджет от «Роснефтегаза»

Осуществляющее владение пакетами акций «Роснефти» (50% плюс одна акция), «Интер РАО» (27,63%) и «Газпрома» (10,97%) непубличное АО «Роснефтегаз» может направить на дивиденды за I полугодие 2019 года более 50 млрд рублей. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные Счетной палаты.

Отмечается, что общая сумма, которая может быть направлена в бюджет, составляет около 51,4 млрд руб., что является 12% от всех ожидаемых дивидендов госкомпаний.

Уточняется, что на данный момент проводится работа по подготовке правительственных директив по выплате промежуточных дивидендов.

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