ЦБ и Минфин представили новую систему добровольных пенсионных накоплений
ЦБ и Министерство финансов презентовали проект новой системы добровольных пенсионных накоплений, сообщает РИА «Новости».
Новая система получила название гарантированный пенсионный план (ГПП). Ее презентовали зампред ЦБ Сергей Швецов и замминистра финансов Алексей Моисеев.
ГПП даст возможность гражданам самостоятельно финансировать свою негосударственную пенсию при поддержке государства. Так, пенсионные взносы работников в размере не более 6% освободят от налога на доходы физических лиц.
Вхождение в ГПП будет добровольным. Размер взноса участник определяет самостоятельно. Система ГПП д также предусматривает период «охлаждения» — в течение полугода можно вернуть перечисленные в систему средства.
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