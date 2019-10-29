ЦБ и Минфин представили новую систему добровольных пенсионных накоплений

ЦБ и Министерство финансов презентовали проект новой системы добровольных пенсионных накоплений, сообщает РИА «Новости».

Новая система получила название гарантированный пенсионный план (ГПП). Ее презентовали зампред ЦБ Сергей Швецов и замминистра финансов Алексей Моисеев.

ГПП даст возможность гражданам самостоятельно финансировать свою негосударственную пенсию при поддержке государства. Так, пенсионные взносы работников в размере не более 6% освободят от налога на доходы физических лиц.

Вхождение в ГПП будет добровольным. Размер взноса участник определяет самостоятельно. Система ГПП д также предусматривает период «охлаждения» — в течение полугода можно вернуть перечисленные в систему средства.

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