Главу Boeing Денниса Муйленбурга отстранили от должности председателя
В американской авиационной корпорации Boeing Co. исполнительного директора Денниса Муйленбурга отстранили от должности председателя компании из-за образовавшегося кризиса после остановки эксплуатации самолетов Boeing 737 MAX. Об этом сообщает Bloomberg.
В компании полагают, что освобождение от одной из должностей поможет бизнесмену основательно сосредоточиться на возобновлении полетов лайнеров.
Отмечается, что совет директоров будет активно следить за работой Муйленбурга.
В издание считают, что гендир испытывает давление со стороны руководства компании из-за образовавшего кризиса, а также необходимости обеспечения безопасности клиентов, пилотов и пассажиров.
На посту председателя Муйленбурга сменит главный исполнительный директор Blackstone Group Inc. Дэвид Кэлхун.
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