Главу Boeing Денниса Муйленбурга отстранили от должности председателя

В американской авиационной корпорации Boeing Co. исполнительного директора Денниса Муйленбурга отстранили от должности председателя компании из-за образовавшегося кризиса после остановки эксплуатации самолетов Boeing 737 MAX. Об этом сообщает Bloomberg.

В компании полагают, что освобождение от одной из должностей поможет бизнесмену основательно сосредоточиться на возобновлении полетов лайнеров.

Отмечается, что совет директоров будет активно следить за работой Муйленбурга.

В издание считают, что гендир испытывает давление со стороны руководства компании из-за образовавшего кризиса, а также необходимости обеспечения безопасности клиентов, пилотов и пассажиров.

На посту председателя Муйленбурга сменит главный исполнительный директор Blackstone Group Inc. Дэвид Кэлхун.

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