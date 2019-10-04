Эксперт дала оценку фиксируемому 2 месяца подряд Росстатом снижению уровня цен

Два месяца подряд Росстат фиксирует снижение уровня цен по стране в целом; интегральная оценка по более чем 500 позициям продовольственных и промышленных товаров, тарифов и услуг второй раз показывает дефляцию в размере 0,2%, констатировала доцент кафедры социально-экономической статистики РЭУ им . Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

Важнейшей причиной снижения индекса цен, по-прежнему, является сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию. Как и в августе, в лидерах падения цен репчатый лук (20,3% в сентябре и 20,7% в августе), морковь (19,6% в сентябре и 22,2% в августе), картофель (18% в сентябре и 22,4% в августе). Продолжают дешеветь помидоры, яблоки, свекла, капуста белокочанная.

В целом, овощи и фрукты, по данным Росстата, подешевели в большинстве регионов. В 10 из них – более, чем на 9%. Самое значительное снижение цен – на 13% - в Саратовской области. В августе абсолютная величина падения стоимости на овощи составила 17,7% в Тульской области и 16-16,5% в Калининградской, Владимирской и Ярославской областях.

Безусловно, окончание сезона сбора урожая уже в ближайшие месяцы снизит давление низких цен на плодоовощной продукции на общий индекс. Тем не менее, и в октябре, и в ноябре можно рассчитывать на то, что стоимость большинства овощей на прилавках останется на текущих уровнях.

Данные Росстата подтверждают позицию Минтранса и ФАСа о начавшемся снижении цен на билеты в поезда и самолеты. Снижение высокого туристического сезона заставило перевозчиков снизить стоимость проезда в поездах дальнего следования на 14,9%, а авиаперелетов экономклассом – на 5,7%.

Тем не менее, начали расти цены на многие потребительские товары, в том числе, на некоторые виды мебели, пастельных принадлежностей косметических, моющих и чистящих средств, а также строительные материалы и ювелирные изделия. Увеличение цен не превысило 1%, но в перспективе может привести к незначительному росту общего индекса до конца года.