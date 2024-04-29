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Овечкин установил антирекорд

Овечкин установил личный антирекорд, не набрав ни одного очка

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Geoff Burke/Reuters

Российский форвард и капитан команды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин столкнулся с первым в своей карьере отсутствием результативности в матчах плей-офф за Кубок Стэнли.

В рамках первого раунда плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) его команда встречалась с «Нью-Йорк Рейнджерс» и потерпела поражение со счетом 0-4. Овечкин не смог отметиться ни одним очком за четыре матча, что стал новым личным антирекордом для российского нападающего.

Ранее самый слабый результат Овечкина в плей-офф НХЛ был зафиксирован в сезоне 2012/13, когда он набрал всего 2 очка (1 гол и 1 передача) в семи матчах. В тот раз «Вашингтон» проиграл «Рейнджерс» и завершил выступление после первого раунда со счетом 3-4.

До этого российский голкипер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский стал рекордсменом по победам в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) для европейцев. В ночь с 27 на 28 апреля в рамках четвертого матча серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» на своем льду принимала «Флориду Пантерз». Встреча завершилась победой «молний» со счетом 6:3.

Ранее игру российского нападающего за «Вашингтон» назвали трагедией.

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