Корпорация МСП выдала гарантию по кредиту для выпуска ветеринарных антибиотиков

Корпорация МСП предоставила обеспечение по кредиту компании «Арника», которая реализует стартап-проекты по созданию на территории ТОР «Надеждинская» в Приморском крае биотехнологического кластера высокотехнологичных производств по выпуску кормовых ингредиентов и ветеринарных антибиотиков. Объем гарантии составил 374,8 млн руб., размер кредита – 832,9 млн руб.

Эта линия стала второй, первая была предоставлена также при поддержке корпорации на строительство первой очереди проекта, объем инвестиций в который оценивается в 3,9 млрд руб. Первый транш направлен на создание предприятия, которое будет производить «умные» витамины, про- и пребиотики, белковые концентраты и защищенные аминокислоты для КРС.

«Новый кредит направлен на строительство 2-й очереди проекта - завода «Фармасинтез». На заводе планируется производить до 2 000 тонн в год различных ветеринарных антибиотиков в ассортименте до 10 наименований», — говорится в сообщении корпорации.

Оба предприятия заработают в 2020 году.