«Эксперт РА» повысило рейтинг АФК «Система» до ruA

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности АФК «Система» с уровня ruA- до уровня ruA, выставив стабильный прогноз по рейтингу.

Повышение рейтинга обусловлено последовательным снижением долговой нагрузки корпоративного центра на фоне роста стоимости активов АФК «Система».

Положительное влияние на рейтинг оказали также низкий уровень валютных рисков после погашения еврооблигаций в мае 2019 года, отсутствие концентрации долговых обязательств на одном кредиторе, а также высокий уровень корпоративного управления и раскрытия финансовой информации.

«Повышение рейтинга «Эксперт РА» вслед за повышением рейтинга S&P отражает достижения Корпорации по увеличению стоимости активов в портфеле, снижению долговой нагрузки, диверсификации и оптимизации долгового портфеля», — заявил вице-президент по финансам и инвестициями АФК «Система» Владимир Травков.

Рейтинг на уровне ruA соответствует требованиям для включения облигаций в Ломбардный список Банка России, что будет способствовать дальнейшему росту инвестиционной привлекательности долговых инструментов Корпорации.