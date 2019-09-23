Энергетики объяснили появление отопления в некоторых домах Москвы

Отопление в некоторых московских домах стало поступать с 20 сентября. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на пресс-службу объединенной энергетической компании столицы.

Как отмечается, москвичи стали массово жаловаться на то, что в одних домах отопление уже включили, а в других — его все еще нет.

В пресс-службе организации в ответ на это пояснили, что тепло появилось в зданиях с индивидуальными котельными или в местах с особенностями узла подключения, а в жилых домах отопления пока нет.

«В данный момент отопление подается на социальные объекты...подключено уже около 3000 объектов», — отменили в пресс-службе.

Ранее стало известно, когда в Москве включат отопление.