Украинский министр раскрыл условия закупки газа в России

<img src="//img.gazeta.ru/files3/729/12640729/Depositphotos_190786340_xl-2015-pic905-895x505-96272.jpg">

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что Украина рассматривает возможность покупки российского газа. Об этом сообщает ФАН.

«Определенный объем мы были бы заинтересованы получить на конкретных основаниях… Но это вопрос консультаций между сторонами», — заявил он.

Он подчеркнул, что для осуществления сделки необходимо выбрать цену, исключая при этом политическое влияние и давление со стороны России.

Оржель также добавил, что условия должны быть взаимовыгодны.

Ранее Россия назвала условия продления контракта на транзит газа через Украину.