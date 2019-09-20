Ряд профессиональных праздников могут отменить в России, сообщили СМИ

В России могут отменить некоторые старейшие профессиональные праздники. Об этом сообщает «Коммерсант».

Как отмечается, это может произойти в рамках регуляторной гильотины, которая должна пересмотреть действующие нормативно-правовые акты.

Уточняется, что могут быть отменены такие праздники, как День железнодорожника, День радио и День воздушного флота.

Однако в Минтрансе воздержались от комментариев. В Минкомсвязи подчеркнули, что поручение правительства сейчас находится в работе, и что День радио не будет отменен.

Ранее рассказывалось, как сокращали рабочую неделю.