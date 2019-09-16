Пескова спросили о ситуации с атаками на саудовские НПЗ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отдельного обсуждения атак на НПЗ в Саудовской Аравии на встрече российского лидера Владимира Путина в Анкаре не планируется. Об этом сообщает РИА «Новости».

16 сентября Путин в Турции примет участие в трехстороннем саммите по Сирии с лидерами Турции и Ирана Реджепом Тайипом Эрдоганом и Хасаном Роухани.

При это Песков отметил, что можно ожидать, что тема с НПЗ будет затронута лидерами в рамках обмена мнениями.