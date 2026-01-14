Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026

УАЗ может наладить выпуск двигателей «Евро-6»

УАЗ наладит выпуск автомобилей с моторами Евро-6, если это потребуется
УАЗ

Ульяновский автомобильный завод планирует начать выпуск моторов стандарта «Евро-6» для своих внедорожников. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе Ульяновского автомобильного завода.

«В случае введения новых экологических требований, связанных с содержанием вредных веществ в отработанных газах, УАЗ непременно обеспечит соответствие выпускаемых моделей автомобилей этим нормативам [ «Евро-6»]», — сообщили в пресс-службе автозавода в ответ на вопрос «Газеты.Ru» о сроках появления таких двигателей на УАЗах.

О том, что Минпромторг готовит проект поправок в техрегламент «О безопасности колесных транспортных средств» о введении в России нового экологического стандарта «Евро-6» для автомобильных двигателей, стало известно в 2022 году. После экспертного заключения и одобрения Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) поправки в техрегламент должны вступить в силу.

Каких-либо конкретных сроков перевода российского автопрома на стандарты «Евро-6» нет, но ожидается, что это произойдет до 2028 года. Поправки о переходе на «Евро-6» должны были быть приняты еще в 2020 году, однако из-за ковида и западных санкций их отложили.

Ранее УАЗ пообещал возродить выпуск эксклюзивных внедорожников.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27620773_rnd_7",
    "video_id": "record::2f719e76-d06f-4e0f-b8a2-371f62e50479"
}
 
Теперь вы знаете
Морозные каникулы: законно ли ребенку прогулять школу в непогоду
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+