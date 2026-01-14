УАЗ может наладить выпуск двигателей «Евро-6»

Ульяновский автомобильный завод планирует начать выпуск моторов стандарта «Евро-6» для своих внедорожников. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе Ульяновского автомобильного завода.

«В случае введения новых экологических требований, связанных с содержанием вредных веществ в отработанных газах, УАЗ непременно обеспечит соответствие выпускаемых моделей автомобилей этим нормативам [ «Евро-6»]», — сообщили в пресс-службе автозавода в ответ на вопрос «Газеты.Ru» о сроках появления таких двигателей на УАЗах.

О том, что Минпромторг готовит проект поправок в техрегламент «О безопасности колесных транспортных средств» о введении в России нового экологического стандарта «Евро-6» для автомобильных двигателей, стало известно в 2022 году. После экспертного заключения и одобрения Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) поправки в техрегламент должны вступить в силу.

Каких-либо конкретных сроков перевода российского автопрома на стандарты «Евро-6» нет, но ожидается, что это произойдет до 2028 года. Поправки о переходе на «Евро-6» должны были быть приняты еще в 2020 году, однако из-за ковида и западных санкций их отложили.

Ранее УАЗ пообещал возродить выпуск эксклюзивных внедорожников.