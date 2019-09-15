Самолет Superjet может сменить название

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что самолет Sukhoi Superjet (SSJ) может сменить название, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

«Что касается ребрендинга — может быть, действительно, надо сделать. Тем более можно сделать наше, российское название», — сказал Чемезов.

По словам Чемезова, у SSJ есть «детские болезни, они отрабатываются и со временем пройдут», а для уверенной работы необходим спрос.

Ранее сообщалось, что последний иностранный покупатель SSJ 100 планирует их продать.