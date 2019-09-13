Пушков оценил слова Зеленского об угрозе «Северного потока — 2»

Российский сенатор Алексей Пушков оценил в твиттере слова украинского лидера Владимира Зеленского, который назвал трубопровод «Северный поток — 2» угрозой для Европы.

Как отмечается, такое заявление глава Украины сделал после встречи с финским коллегой Саули Ниинисте.

По словам сенатора, украинский президент считает «Северный поток — 2» угрозой для европейских стран, но при этом не думает также о российском газе, который проходит через территорию Украины.

«Даже напротив — сражается за транзит. Ерунда выходит, логики никакой», — подчеркнул Пушков.

Он также отметил, что Зеленскому стоит прямо сказать, что он просто боится потерять источник средств от остановки транзита.

«Вот и вся «угроза»», — заключил Пушков.

Ранее Пушков отреагировал на сравнение «Северного потока» и пакта Молотова-Риббентропа.