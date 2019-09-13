Британия запаслась шампанским из-за вероятности «жесткого» Brexit

Французские производители шампанских вин завезли в Британию достаточное количество этого продукта. Об этом сообщает Sky News.

Как отмечается, теперь жители страны смогут отметить Рождество и Новый, если из-за выхода Британии из ЕС возникнут перебои с поставками шампанского.

При этом, согласно телеканалу, не уточняется, сколько именно было завезено бутылок в Соединенное Королевство.

Представитель Медпрофессионального комитета производителей шампанских вин Франции CIVC Тибо Ле Мейу отметил, что данные поставки помогут избежать дефицита игристых вин.

Более того, по словам винного критика Антуана Гербеля, запасов шампанского в Британии хватит на целый год.

Ранее британский премьер Борис Джонсон отказался просить ЕС о новой отсрочке Brexit.