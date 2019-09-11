Эксперты подсчитали расходы россиян на домашний быт

Эксперты посчитали месячные расходы жителей России на домашний интернет, сотовую связь и платное телевидение. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно имеющимся данным, за домашний интернет в среднем платят 598 рублей в месяц. Меньше всего интернет стоит в Омске – в среднем 471 рубль, а больше всего в Красноярске – 938 рублей.

Мобильная связь россиянам обходится в среднем в 344 рубля в месяц. Дороже всего она в Волгограде и Санкт-Петербурге — в среднем по 671 и 541 рублю соответственно. Самая дешевая мобильная вязь в Омске – 238 рублей. В Москве обслуживание стоит в среднем 444 рубля.

За платное телевидение жители России отдают в среднем по стране 880 рублей. Больше всего за ТВ платят в Воронеже – 1033 рублей за месяц, самый маленький средний платеж за телевидение - в Новосибирске 633 рубля.

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