«Роснефть» вошла в число богатейших компаний в Eвропы

«Роснефть» и «Газпром» вошли в рейтинг крупнейших нефинансовых предприятий Европы, Ближнего Востока и Африки (регион EMEA) по объему ликвидности на конец 2018 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК, ссылаясь на исследование международного рейтингового агентства Moody's.

«Роснефть» заняла девятое место с показателем в €17,8 млрд, за год компания смогла нарастить свой запас ликвидности в два раза.

«Газпром» занял седьмое место рейтинга.

На первом месте — саудовская нефтяная компания Saudi Aramco, с объемом ликвидности €42,9 млрд.

В первой десятке также Volkswagen, Daimler, Electricite de France, Total, Royal Dutch Shell, BP и Eni.

Совокупный запас ликвидности всех участников рейтинга вырос на 15% в 2018 году до €1,1 трлн.