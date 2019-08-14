В администрации Кремля идея четырехдневной рабочей недели не обсуждается

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что переход на четырехдневную рабочую неделю в администрации президента не обсуждается, передает РИА «Новости».

При этом он уточнил, что такая инициатива действительно есть.

«Мы знаем, что есть такие инициативы, мы знаем, что они вводятся, предлагаются, но пока в администрации это никак не обсуждается», — сказал Песков.

Ранее в Министерстве труда сообщили, что письмо Федерации независимых профсоюзов России о четырехдневной рабочей неделе поступило в ведомство.