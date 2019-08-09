Президентская семейная ипотека набрала популярность

Сбербанк, Банк «ДОМ.РФ» и ВТБ в первом полугодии стали лидерами по объему выдачи льготной ипотеки семьям с двумя и более детьми, сообщает ТАСС со ссылкой на статистику Минфина. Ставки по таким кредитам субсидируются государствам, а для граждан ставка составляет не более 6%.

В январе-июне Сбербанк выдал по этой программе ипотечных кредитов на 11,9 млрд рублей (42% от всего объема семейной ипотеки), Банк «ДОМ.РФ» - на 5,7 млрд рублей (20%), ВТБ — на 5,4 млрд рублей (19%). В пятерку лидеров также вошли компания «ДОМ.РФ» с 833 млн рублей (3% от всего объема семейной ипотеки) и Россельхозбанк - 540 млн рублей (2%).

Обеспечить снижение ставки для семей, в которых рождается второй, третий и так далее ребенок президент России Владимир Путин поручил после «Прямой линии». Тогда к главе государства обратился многодетный отец Игорь Верховский – он попросил снизить ставку с 13% до 6% для семей, у которых родился не только второй, но и последующие дети. Тогда Путин уточнил, что программа будет стоить 9 млрд руб.

Нацпроект «Демография» предусматривает увеличение к 2024 году числа банков, которые дают ипотеку семьям с детьми по ставке 6%, в пять раз. Согласно расчетам правительства, такими кредитами воспользуются 187 тыс. семей. К настоящему времени такую ипотеку получили уже 15 тыс. семей.