Представители ОНФ предложили ввести удаленную работу в трудовой кодекс

Представители Общероссийского народного фронта предложили разрешить штатным сотрудникам периодически работать удаленно, информирует газета «Известия».

Представители организации выступили с инициативой ввести понятие «временная удаленная работа» в главу 16 Трудового кодекса о режиме рабочего времени. Такой режим работы, по их мнению, может оказаться полезным, например, в случае непредвиденных обстоятельств.

«В практике современных трудовых отношений часто возникают ситуации, в которых работнику целесообразно выполнить свою работу, не приезжая в офис», — пояснил автор инициативы сопредседатель центрального штаба ОНФ Алексей Комиссаров.

Уточняется, что для согласования удаленного рабочего дня будет необходимо письменное согласие сторон.

Условия организации труда на время удаленной работы будут регулироваться согласно со статьей 312.3 ТК РФ о правах дистанционных сотрудников.

По имеющейся информации, письмо от ОНФ в Минтруд поступило и будет рассмотрено в установленный срок.

Ранее Минтруд назвал величину прожиточного минимума в России.