«Укртранснафта» получила компенсацию за ЧП с «Дружбой»
close
«Укртранснафта» рассказала о том, что получила компенсацию за попадание некачественной нефти в нефтепровод «Дружба». Об этом сообщает RT.
Отмечается, что украинская компания получила от «Транснефти» €2,3 млн.
Уточняется, что размер выплаты определялся дополнительным соглашением к действующему договору между компаниями.
Компенсация была выплачена из-за попадания в нефтепровод нефти с повышенным содержанием хлорорганики.
Ранее сообщалось, что эксперт прогнозирует шквал исков в связи с компенсациями за «грязную» нефть.