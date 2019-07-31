«Укртранснафта» получила компенсацию за ЧП с «Дружбой»

«Укртранснафта» рассказала о том, что получила компенсацию за попадание некачественной нефти в нефтепровод «Дружба». Об этом сообщает RT.

Отмечается, что украинская компания получила от «Транснефти» €2,3 млн.

Уточняется, что размер выплаты определялся дополнительным соглашением к действующему договору между компаниями.

Компенсация была выплачена из-за попадания в нефтепровод нефти с повышенным содержанием хлорорганики.

Ранее сообщалось, что эксперт прогнозирует шквал исков в связи с компенсациями за «грязную» нефть.