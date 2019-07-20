Посольство России отреагировало на задержание россиян на британском танкере

В посольстве России в Иране заявили, что российским дипломатам пока не удалось установить связь с россиянами, которые находятся на борту британского танкера, задержанного иранским государством в Ормузском проливе. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам представителя посольства, на задержанном судне действительно находятся три гражданина России — два вторых механика и один электромеханик.

Он также уточнил, что до завершения всех необходимых процедур все 23 человека будут оставаться на борту танкера.

При этом он подчеркнул, что связь с иранской стороной постоянно поддерживается.

Иран задержал британское судно за «нарушение международных правил», которое произошло в связи с инцидентом между ним и иранским рыболовецким судном.

После этого власти Ирана заявили, что все пассажиры танкера останутся на борту судна до окончания расследования.