Украинская ГТС готова нарастить поставку российского газа в Европу

Украинская газотранспортная система готова увеличить поставку газа из России в Европу. Это связано с плановым ремонтом трубопровода «Северный поток». Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным пресс-службы ГТС, обе нити газопровода «Северный поток» не будут работать в течение двух недель из-за ремонта. Они отметили, что ранее был приостановлен транзит газа по трубопроводу «Ямал-Европа».

«Вероятно, в газпромовских газопроводах завелась редкая форма агрессивной ржавчины. Украинская ГТС готова к увеличению заявки транзита», — говорится в сообщении.

Плановая проверка «Северного потока» была заявлена на прошлой неделе. Она пройдет с 16 по 30 июля.

Ранее «Нафтогаз» раскрыл суть претензий «Газпрома».