Стали известны подробности о деле основателя «Тараса Бульбы»

Наличие схемы уклонения от налогообложения в деле основателя сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» Юрия Белойвана подтвердил источник «Газеты.Ru» в налоговых органах.

Также подтверждена сумма задолженности, которая должна быть уплачена в бюджет. Арбитражным судом ранее устанавливались также факты перевода бизнеса в целях уклонения от погашения задолженности, отметил источник.

По его словам, ФНС предлагалось ему заключить мировое соглашение на условиях, установленных законодательством, однако он отказался.

«Фактически сейчас уплачено чуть более 1% от накопившейся суммы задолженности в бюджет. Фактически сейчас уплачено чуть более 1% от накопившейся суммы задолженности в бюджет», — заявил источник.

Басманный суд Москвы приговорил к двум годам колонии по делу об уходе от уплаты налогов.