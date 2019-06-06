«Норникель» намерен поучаствовать в развитии Севморпути

«Норильский никель» рассмотрит возможность участия в развитии Северного морского пути в связи с планируемым ростом производства, сообщил президент компании по итогам подписания на ПМЭФ-2019 соответствующего соглашение о намерениях, которое предусматривает рассмотрение возможности развития СМП. Его заключили Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), «Росатом», «Норникель» и один из крупнейших портовых операторов DP World.

«У «Норникеля» может быть несколько ролей. Прежде всего, это наполнение грузопотоком Северного морского пути. У нас есть планы по увеличению производства за горизонтом 2024 года, мы планируем довести добычу руды до 28 млн тонн в пике, это приведет увеличению отгрузки товарной продукции. Нам будет необходимо утилизировать серную кислоту, после того как мы закончим наш экологический процесс, в каких-то вариантах развития это приведет к образованию новых товарных потоков: может быть, в виде производства фосфорных удобрений, может, в какой-то иной форме, но это будет дополнительный вклад «Норильского никеля» в наполнение грузопотоком Севморпути», — сказал Потанин, отвечая на вопрос «Газеты.Ru».

У компании также есть совместные планы с арабскими партнерами по развитию логистического бизнеса – он не является профильным для «Норильского никеля» — это портовое хозяйство, флот.

«Поэтому мы ищем партнеров, которые могли бы эффективно этим флотом управлять. Поскольку все это завязано на роль «Росатома» по ледокольному флоту, то было бы полезно это делать в координации и взаимодействии», — пояснил Потанин.

По его словам, соглашение направлено на улучшение взаимодействия между органами государственной власти и частным бизнесом, в том числе международными инвесторами, в части выполнения задач освоения Арктики.

«Мы разворачиваем большую работу, связанную с развитием и круглогодичной эксплуатацией Северного морского пути. Впереди огромное количество задач, мы сможем их решить только в самом плотном контакте с частным бизнесом, международными операторами. Это действительно большой интернациональный проект, где мы заинтересованы в самом широком круге участников», — отметил глава «Росатома» Алексей Лихачев.

Соглашение не является юридически обязывающим и предусматривает комплексную работу по изучению наиболее эффективных коммерческих вариантов использования Северного морского пути. Стороны рассмотрят возможность создания стратегического партнерства в форме совместного предприятия для развития транзитного грузопотока через СМП. Ключевой задачей проекта является увеличение объема грузоперевозок через СМП и Арктическую зону РФ.