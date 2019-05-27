Инвесторы строительства храма в Екатеринбурге сделали заявление

Инвесторы строительства храма в Екатеринбурге сделали совместное заявление. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, инвесторы ждут решения горожан, властей и епархии, чтобы начать строить храм на выбранном месте. Вкладчики добавили, что ждут взвешенного ответа по месту, которое устроит и успокоит всех.

Ранее сообщалось, что более 7 тысяч предложений по месту для храма получили в мэрии Екатеринбурга.

Ранее президент России Владимир Путин предложил провести опрос среди жителей Екатеринбурга, чтобы узнать их мнение о строительстве храма.

По данным опроса ВЦИОМ, большинство жителей Екатеринбурга (74%) выступили против возведения храма на месте сквера.