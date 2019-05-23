США пригрозили санкциями за продажу авиатоплива Венесуэле
США пригрозили крупным трейдерам санкциями за продажу авиатоплива Венесуэле. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
По данным агентства, Госдеп призвал крупных иностранных трейдеров не поставлять реактивное топливо в Венесуэлу.
Как отмечается, таким образом США пытаются ограничить осуществление Венесуэлой полетов в военной сфере.
Однако, США допускают торговлю с Венесуэлой дизельным топливом.
Ранее в МИД России рассказали о провокациях США против Венесуэлы.