€500 млн на кону: миссия МВФ и ЕС прибыла на Украину на фоне обновления власти

На Украину прибыла миссия Международного валютного фонда (МВФ), передает «Украинская правда».

Миссия МВФ пробудет на Украине 2 недели. Вместе с миссией МВФ, в Украине будут работать представители ЕС, которые должны принять решение о продлении программы макроэкономической помощи и выделения нового транша в размере €500 млн.

В то же время, для ЕС ключевым условием предоставления транша является продолжение сотрудничества с МВФ.

Ранее в Верховной раде новому президенту Владимиру Зеленскому посоветовали не повторять роковой ошибки и разорвать сотрудничество с МВФ.