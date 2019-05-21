€500 млн на кону: миссия МВФ и ЕС прибыла на Украину на фоне обновления власти
На Украину прибыла миссия Международного валютного фонда (МВФ), передает «Украинская правда».
Миссия МВФ пробудет на Украине 2 недели. Вместе с миссией МВФ, в Украине будут работать представители ЕС, которые должны принять решение о продлении программы макроэкономической помощи и выделения нового транша в размере €500 млн.
В то же время, для ЕС ключевым условием предоставления транша является продолжение сотрудничества с МВФ.
Ранее в Верховной раде новому президенту Владимиру Зеленскому посоветовали не повторять роковой ошибки и разорвать сотрудничество с МВФ.