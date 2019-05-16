Россияне оказались без сбережений

Почти две трети россиян (65 процентов) не имеют никаких сбережений, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на опрос «Левада-центра».

В целом только 35% семей в состоянии откладывать средства. Отмечается, что большая часть семей, откладывающих деньги, живут в крупных городах, например, в Москве таких более половины — 54%.

Средняя сумма сбережений составила 140–219 тыс. руб. Половина россиян (из тех, у кого есть сбережения) смогли накопить менее 56,5 тыс. руб.

Ранее россиянам посоветовали хранить сбережения в рублях.