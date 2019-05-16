Санкции против РФ нужны только США, заявили в бундестаге
Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что в санкциях против России заинтересованы только США. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Единственные, кто выигрывают от этих санкций, это американцы», — сказал Эрнст.
По его словам, Германия и Евросоюз не заинтересованы в антироссийских санкциях.
Он также добавил, что в бундестаге обсуждают способы снятия санкций с России.
Ранее сообщалось, что США подготовили новые санкции против России.