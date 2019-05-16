Санкции против РФ нужны только США, заявили в бундестаге

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Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что в санкциях против России заинтересованы только США. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Единственные, кто выигрывают от этих санкций, это американцы», — сказал Эрнст.

По его словам, Германия и Евросоюз не заинтересованы в антироссийских санкциях.

Он также добавил, что в бундестаге обсуждают способы снятия санкций с России.

Ранее сообщалось, что США подготовили новые санкции против России.