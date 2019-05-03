WSJ указала на новую деталь в деле Boeing 737 MAX

<img src="//img.gazeta.ru/files3/259/12237259/RTX6QJSR-pic905-895x505-72317.jpg">

Компания Boeing сузила доступ своих летчиков-испытателей к системе управления полетом лайнера 737 MAX на заключительных этапах ее разработки, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По словам источников, ранее пилотам отводили более значительную роль в процессе разработки и предоставляли им подробную информацию.

В частности, летчики-испытатели Boeing и старшие пилоты, участвующие в разработке лайнера модели MAX, не участвовали в подробных брифингах по этой модели. Именно поэтому они не знали, как автоматизированная система управления полетом MCAS может влиять на носовую часть самолета. Кроме того, им не сообщали, что в системе управления полетом данные основаны на одном датчике для определения угла атаки самолета, а не на двух.

Лайнер именно этой модели потерпел в последние полгода две аварии в Индонезии и Эфиопии. В них погибли 346 человек. Предварительно следствие связало искаженные данные датчиков со сбоем в системе MCAS, которая и привела к крушениям лайнеров.

Ранее СМИ рассказали об убытках авиалиний после массового запрета Boeing 737 Max.