Бизнес предупредил о массовом закрытии небольших магазинов, пишут СМИ

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Российский бизнес опасается, что предлагаемый Минфином запрет на Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) и патенты для продавцов маркируемых товаров может привести к массовому закрытию несетевых магазинов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на текст обращения общественного объединения «Опора России» и Ассоциации малоформатной торговли» к министру финансов Антону Силуанову.

Отмечается, что в случае одобрения поправок в российский Налоговый кодекс продавцы, которые торгуют маркированными товарами, не попадут под специальные режимы налогообложения. В частности, это отразится на продавцах табачных изделий, одежды и обуви, уточняет издание.

Представители бизнеса указывают, что возросшая налоговая нагрузка может приблизить «к нулю» прибыль небольших продавцов.

Ранее сообщалось, что Минфин предложил ввести новые налоги.