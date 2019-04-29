Бизнес предупредил о массовом закрытии небольших магазинов, пишут СМИ
Российский бизнес опасается, что предлагаемый Минфином запрет на Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) и патенты для продавцов маркируемых товаров может привести к массовому закрытию несетевых магазинов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на текст обращения общественного объединения «Опора России» и Ассоциации малоформатной торговли» к министру финансов Антону Силуанову.
Отмечается, что в случае одобрения поправок в российский Налоговый кодекс продавцы, которые торгуют маркированными товарами, не попадут под специальные режимы налогообложения. В частности, это отразится на продавцах табачных изделий, одежды и обуви, уточняет издание.
Представители бизнеса указывают, что возросшая налоговая нагрузка может приблизить «к нулю» прибыль небольших продавцов.
Ранее сообщалось, что Минфин предложил ввести новые налоги.