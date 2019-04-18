На Украине заявили об угрозе коллапса на рынке без российской нефти
В «Укртатнафте» прокомментировали решение России запретить экспорт нефтепродуктов на Украину. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба компании.
Как отмечается, ограничительные меры могут привести к серьезным последствиям.
«Теперь, когда прекращение таких поставок становится реальностью, это действительно может привести к коллапсу не только на топливном рынке, но и в украинской экономике», — подчеркнули в «Укртатнафте».
Помимо этого, в комментарии говорится, что меры со стороны Москвы могут подорвать национальную безопасность страны.
Ранее сообщалось, что Россия запретила поставки нефти на Украину.