На Украине заявили об угрозе коллапса на рынке без российской нефти

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В «Укртатнафте» прокомментировали решение России запретить экспорт нефтепродуктов на Украину. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба компании.

Как отмечается, ограничительные меры могут привести к серьезным последствиям.

«Теперь, когда прекращение таких поставок становится реальностью, это действительно может привести к коллапсу не только на топливном рынке, но и в украинской экономике», — подчеркнули в «Укртатнафте».

Помимо этого, в комментарии говорится, что меры со стороны Москвы могут подорвать национальную безопасность страны.

Ранее сообщалось, что Россия запретила поставки нефти на Украину.