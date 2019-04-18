Луценко назвал самую большую проблему Украины

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Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что самой большой проблемой страны является госсектор. Об этом сообщает «112 Украина».

«У нас больше всех в мире государственных предприятий», — сказал Луценко.

По его словам, в настоящее время на Украине около 3400 госпредприятий.

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Он также добавил, что две трети из них «неприбыльны или убыточны».

Ранее председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук раскрыл масштабы потерь Украины от ограничений с Россией.