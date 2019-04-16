«Ъ»: Путин одобрил ВСМ Москва-Петербург

Российский президент Владимир Путин поддержал идею возвращения к проекту строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ), которая соединит Москву и Санкт-Петербург. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Отмечается, что 10 апреля глава государства одобрил соотвествующее предложение, внесенное врио губернатора Петербурга Александром Бегловым и гендиректором РЖД Олегом Белозеровым.

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«ВСМ предусмотрена стратегией развития железнодорожного транспорта до 2030 года и транспортной стратегией РФ, а также «полностью отвечает требованиям майского указа президент», — отмечается в материале.

Как уточнятся, в случае реализации проекта пассажиропоток между двумя городами утроится и достигнет 33 млн. Кроме того, время в пути уменьшится до двух часов.

Ранее в Кремле объяснили позицию Путина по ВСМ в сторону Казани.