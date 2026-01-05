Размер шрифта
Россиян предупредили о штрафах за ремонт

Машаров: россияне могут получить штраф за шум и запах краски при ремонте
Сергей Аверин/РИА Новости

О том, за что могут оштрафовать россиян, занимающихся ремонтом своих квартир, рассказал РИА Новости член Общественной палаты РФ Евгений Машаров.

«При проведении ремонта собственникам квартир надо понимать, что в случае происхождения сильного запаха лакокрасочных материалов из квартиры можно получить административный штраф... от 500 до 1000 рублей», — подчеркнул эксперт.

Машаров уточнил, что для назначения штрафа необходима соответствующая проверка со стороны Роспотребнадзора. Он также подчеркнул, что такого рода проверки проводятся по жалобам жителей многоквартирных домов. В то же время эксперт указал, что токсичный запах — это не единственная причина для штрафа.

«Если собственник проводит шумные ремонтные работы в запрещенное время, то он нарушает статью 6.4 КоАП РФ... Штраф от 500 до 1000 рублей для физических лиц», — добавил Машаров.

По информации общественника, к нарушениям при проведении ремонтных работ также относятся хранение стройматериалов, грязь и складирование строительного мусора в подъезде, а также неправильный вывоз строительного мусора и незаконная перепланировка квартиры. В этом случае нарушителям грозит штраф от 2 до 2,5 тыс, рублей.

Ранее россиянам рассказали, как бороться с шумными соседями в праздники.

