Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар США по ВенесуэлеПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

Журналист Кривошеев решил оспорить статус иноагента в суде

Журналист Кривошеев попытается оспорить статус иноагента
Shutterstock

Замоскворецкий суд Москвы проведет 12 января беседу по факту рассмотрения иска от имени журналиста Кирилла Кривошеева (признан в РФ иностранным агентом) к Минюсту РФ об оспаривании своего статуса иноагента. Об этом ТАСС сообщили в суде.

«Беседа назначена на 12 января 2026 года. Административный истец: Кривошеев К. С. Административный ответчик: Минюст РФ», — сказали там.

Бывший сотрудник «Коммерсанта» Кривошеев попал в реестр иноагентов в ноябре 2025 года. Вместе с ним в базу была внесена журналистка и писательница Елена Костюченко (признана в РФ иностранным агентом), а также бывший ректор Российской экономической школы Рубен Ениколопов (признан в РФ иностранным агентом).

До этого комик Данила Поперечный (признан в РФ иностранным агентом) обжаловал в Верховном суде РФ решение об отказе исключить его из реестра иностранных агентов. Замоскворецкий суд принял решение об отказе снять с комика статус иноагента еще в 2024 году.

Ранее блогер Алехин решил оспорить статус иноагента в суде.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27561073_rnd_0",
    "video_id": "record::942fbc86-5b69-458f-b963-79d4b0552852"
}
 
Теперь вы знаете
Соседи и коммунальщики воруют тепло. 7 причин холода в российских квартирах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+