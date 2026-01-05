Журналист Кривошеев решил оспорить статус иноагента в суде

Замоскворецкий суд Москвы проведет 12 января беседу по факту рассмотрения иска от имени журналиста Кирилла Кривошеева (признан в РФ иностранным агентом) к Минюсту РФ об оспаривании своего статуса иноагента. Об этом ТАСС сообщили в суде.

«Беседа назначена на 12 января 2026 года. Административный истец: Кривошеев К. С. Административный ответчик: Минюст РФ», — сказали там.

Бывший сотрудник «Коммерсанта» Кривошеев попал в реестр иноагентов в ноябре 2025 года. Вместе с ним в базу была внесена журналистка и писательница Елена Костюченко (признана в РФ иностранным агентом), а также бывший ректор Российской экономической школы Рубен Ениколопов (признан в РФ иностранным агентом).

До этого комик Данила Поперечный (признан в РФ иностранным агентом) обжаловал в Верховном суде РФ решение об отказе исключить его из реестра иностранных агентов. Замоскворецкий суд принял решение об отказе снять с комика статус иноагента еще в 2024 году.

Ранее блогер Алехин решил оспорить статус иноагента в суде.