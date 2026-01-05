Мошенники придумали схему со ссылкой на доставленный заказ

Мошенники начали рассылать россиянам письма с информацией о якобы доставленном онлайн-заказе, прикрепляя к ним фишинговые ссылки. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечается, аферисты отправляют на электронную почту письма с информацией о том, что их онлайн-заказ якобы доставлен, а посылка находится на хранении. Чтобы узнать способ получения заказа, жертве обмана приходится пройти по прикрепленной ссылке. При этом в письме находится так называемая фишинговая ссылка, перейдя по которой, жертва запускает автоматическое скачивание вредоносного программного обеспечения (ПО). Впоследствии это ПО предоставляет злоумышленникам доступ к зараженному устройству.

До этого аферисты начали предлагать гражданам России аннулировать штрафы ГИБДД. По этой схеме злоумышленники рекомендуют «решить вопрос», также они предлагают «помощь» в получении водительских прав. При этом аферисты обещают «100% гарантию» на свои услуги. Как отметили в полиции, преступники обманывают россиян, используя популярные фразы.

Ранее мошенники придумали схему с продажей «премиальных» елок.