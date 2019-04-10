У экс-министра Абызова арестовали имущество

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Басманный суд Москвы арестовал банковские счета и имущества экс-министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Цареву.

Как отмечается, у Абызова арестовали более 437 млн руб., находящихся на расчетных счетах.

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Кроме того, суд арестовал три квартиры и четыре комнаты, несколько участков земли и два жилых здания в МО, а также парковочное место для машины в столице.

Ранее сообщалось, что Абызов пытался скрыть средства на банковском счете.

Михаил Абызов обвиняется в создании преступного сообщества с использованием служебного положения, а также в мошенничестве в особо крупном размере на сумму в 4 млрд рублей.