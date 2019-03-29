Медведев признался, что работа премьером для него самая сложная

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе прямой линии с пользователями «ВКонтакте» рассказал, каково ему работать главой правительства.

Отвечая на комментарий о том, что у премьера столько обязанностей, Медведев отметил, что работа в правительстве в принципе не является самой простой.

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«Я могу сказать, что из того, чем я занимался, это, наверное, самая сложная работа», — добавил Медведев.

Ранее Медведев заявил, что вынужден быть оптимистом.

По словам премьера, через шесть лет «мы получим современную и благополучную страну, в которой жить станет гораздо лучше, чем сейчас», но для этого необходимо выполнить российские национальные проекты, уточнил Медведев.